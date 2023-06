FOTO | Politsei otsib Tartus kadunud 29-aastast Kalmerit

Eile õhtul pöördus politsei poole mehe lähedane, et Kalmer on kadunud ja tema elu võib olla ohus. Viimati nähti mees Tartus ühel jaanitulel ja tema edasine asukoht on teadmata. Samuti ei vasta Kalmer oma telefonile.

Kalmer on 170 sentimeetrit pikk ning kõhna kehaehitusega. Tal on tätoveeringud kaelal ja kätel. Mehel on jalas must värvi lühikesed püksid ja jalatsid. Seljas kannab ta rohekat lühikeste käistega T-särki.