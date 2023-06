Podoljak Prigožinile: hirmu tõttu, mida Putini eliit tundis, viiakse käsk sind hävitada kindlasti täide

„Prigožini fenomenaalne valik...“ kirjutas Podoljak Twitteris, „Sa peaaegu nullisid Putini, saavutasid kontrolli kesksete võimude üle, küündisid Moskvani ja järsku... annad selle tagasi. Sest üks äärmiselt spetsiifiline kaheldava mainega vahendaja Lukašenka lubas julgeolekugarantiid inimeselt (Putinilt), kes hommikul sinu hävitamiseks käsu andis. Ja hirmu tõttu, mida Putini eliit viimase 24 tunni jooksul tundis, viiakse see käsk kindlasti ka täide. Kuigi mitte ilma kasuta: Prigožin alandas Putinit/riiki ja näitas, et enam ei ole vägivalla monopoli.“

„Täna nägi maailm, et Venemaa valitsejad ei kontrolli midagi. Mitte midagi. Lihtsalt täielik kaos. Täielik ettearvatuse puudumine. Ja see juhtub Venemaa relvadega täidetud territooriumil,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnas ka, et Venemaa on alati armastanud oma võimude nõrkust ja lollust propaganda taha varjata. „Aga nüüd on kaos juba nii suur, et üheainsa vale taha seda ei peida,“ ütles Zelenskõi. „Ja kõik see üheainsa inimese pärast, kes ikka ja jälle ähvardab aastaga 1917, ehkki ta ei ole põhimõtteliselt võimeline millegi muu poole suunduma. Venemaa nõrkus on ilmselge. Täiemastaabiline nõrkus.“