Valgevene opositsiooniliider: Putin oli hambuni relvastatud Prigožini ees valmis kõike lubama

Tihhanovskaja rõhutas, et Vene sõjavägi austab Prigožinit rohkem, kui kaitseminister Šoigut, kuna Wagneri juht on ise rindel viibinud ja mõistab sealset olukorda paremini.

„Putin, kellest hambuni relvastatud Prigožin oli 200 kilomeetri kaugusel, oli valmis talle kõike lubama. See ongi kõik. Loomulikult on sellisel juhul mugavam anda lubadusi mitte enda, vaid Aljaksandr Rõhoravitši suu läbi. Miks? Sest esiteks on siis võimalik kogu süü tema kaela ajada: mina ei andnud seda lubadust, se on küsimus Lukašenkale. Teiseks, Lukašenka tõepoolest püüab ja lubab rohkem kui see, mida Putin garanteeris,“ sõnas Tihhanovskaja.