Veel eile ei välistatud Moskva võimuladvikus, et Prigožini jutt on bluff, rääkisid kaks Kremliga seotud allikat täna Meduzale. Et asi on tõsine, mõistis Vene Föderatsiooni presidendi administratsioon pärast seda, kui wagnerlased laupäeva hommikul Doni-äärse Rostovi üle võtsid.