Vene väljaanne: Putin loodab, et Prigožin õnnestub füüsiliselt hävitada

Allika väitel on julgeolekujõud Prigožini tapmiskorralduse kätte saanud. Väidetele ei ole sõltumatut kinnitust. „Putinil ei ole suurt tulistamist vaja, nii et eesmärk number üks on Prigožin täpselt elimineerida ja Wagneri selgroog koos temaga välja tõmmata,“ ütles allikas. Ta lisas, et Wagneri võitlejatel on lootust amnestiale, kui nad mässamise lõpetavad. Sama allikas tunnistas, et Vene relvajõududel ei ole võimalik Wagneril Moskvasse tungimist takistada ning praegu käib kõigi rindel mitteviibivivate jõudude mobiliseerimine. Wagneri vastu on eeskätt võimalik kasutada kadõrovlasi, rahvuskaarti, politsei ja FSB üksuseid, märkis allikas.