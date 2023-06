Riho Terras: see on kahe koletise mõõduvõtt ning loodetavasti hukkuvad mõlemad

„Alustuseks tuleb mõista, et Putin on sõjakurjategija ning seda on ka Prigožin. See on kahe koletise mõõduvõtt ning loodetavasti hukkuvad mõlemad,“ rääkis Terras ühismeedias.

„Ilmselt eeldas Prigožin, et suudab enda taha koondada märkimisväärse osa demoraliseerunud ja sõjaväsimusest kurnatud Vene armeest. Isegi kui internetiavarustes spekuleeritakse, et ta on suutnud mõned neist sõduritest enda taha koondada, siis on need numbrid pigem väikesed ning Prigožini poolt oodatud toetust pole tulnud,“ jätkas ta.

Terrase sõnul on kõige tõenäolisem lahendus see, et mässukatse surutakse jõuga maha.

„Sellele vaatamata on tegemist olulise sündmusega, mis nõrgestab oluliselt Putini võimu,“ tõdes ta. „Oleme ajaloos korduvalt näinud, mis juhtub siis kui raudse käega valitseva autokraadi kuvand hakkab mõranema. Seega võivad praegused sündmused viia otsuseni otsida Putinile alternatiiv. See ei tähenda, et uus inimene oleks tingimata mõistlikum või parem ning igasugune muutus destabiliseeerib Venemaad veelgi.“

Terras rõhutas, et igasugune destabiliseerimine, mh Prigožini katsed paati kõigutada, on suur julgeolekurisk nii Eestile kui ka teistele Venemaa naaberriikidele. „Ettearvamatu tuumariik, kus toimub relvastatud riigipöördekatse, on selgelt ohtlik. Seega ei saa välistada erinevaid Venemaa eskalatsioone ja provokatsioone. Seda nii NATO territooriumil kui Ukrainas,“ sõnas Terras.

Oluline on, et Ukraina suudaks tekkinud segaduse võimalikult kiiresti enda kasuks pöörata, tõdes Terras.

„Eesti peab aga olema väga tähelepanelik. Peame jälgima enda idapiiril toimuvat ning olema valmis piiri täielikuks sulgemiseks,“ lõpetas Terras.