Pevkur ütles, et kaitseministeerium arutas nii välisministeeriumi kui riigikantseleiga täna seda, mis saavad olema eri asutuste põhiülesanded järgnevatel päevadel. „Me pigem vaatasime, et mis on meie enda tegevused ja mida me lähipäevadel teeme, leppisime nendes kokku,“ sõnas ta.