Zelenskõi: Venemaa nõrkus on ilmselge, seda enam valedega ei peida

Zelenskõi ütles, et Venemaa on alati armastanud oma võimude nõrkust ja lollust propaganda taha varjata. „Aga nüüd on kaos juba nii suur, et üheainsa vale taha seda ei peida,“ ütles Zelenskõi. „Ja kõik see üheainsa inimese pärast, kes ikka ja jälle ähvardab aastaga 1917, ehkki ta ei ole põhimõtteliselt võimeline millegi muu poole suunduma. Venemaa nõrkus on ilmselge. Täiemastaabiline nõrkus. Ja mida kauem hoiab Venemaa oma sõdureid ja palgasõdureid meie pinnal, seda rohkem kaost, valu ja probleeme ta endale hilisemaks põhjutab. Ka see on ilmselge. Ukraina on suuteline kaitsma Euroopat Venemaa kurjuse ja kaose leviku eest. Me säilitame oma jõudu, ühtsust ja tugevust. Kõik meie komandörid ja võitlejad teavad, mida teha. Au Ukrainale!“