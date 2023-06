ERISAADE | Igor Taro sisesõjast Venemaal: kõik, mis muudab Venemaad ebastabiilsemaks ja nõrgemaks, on vesi meie veskile

„Putini autoriteet on kahtlemata korralikult kõikuma löönud. Kõik, kes on jälginud Prigožini tegemisi, tema jultunud väljaütlemisi, kinnitasid, et tal peab olema selja taga Putini tugi. Nii et tegemist on Putini jaoks ühest küljest reetmisega, teisest küljest tohutu juhtimisalase valearvestusega.“

„Peame arvestama, et tema selja taga võivad olla veel varjatud toetajad. Kui ma tegin intervjuu (Vene eriteenistuste ekspert) Andrei Soldatoviga teemal, kes on Prigožin, siis ta rõhutas, et Prigožin on GRU (Venemaa sõjaväeluure) mees. Tema taga on GRU, mis on väga mõjuvõimas organisatsioon. Loogiline oletus oleks, et ta vähemalt on konsulteerinud kellegagi sealt,“ lisas Paris.