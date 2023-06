TÄISTEKST | Putin: igasugune sisemine rahutus on surmav oht meie riigile. Me ei lase 1917. aasta sündmustel korduda

Ja see, millega me silmitsi seisame, on reetmine. Ülemäärased ambitsioonid ja isiklikud huvid viisid reetmiseni. Reetmine meie riigi, meie rahva ja selle, mille eest koos meie teiste üksuste ja allüksustega võitlesid ning surid Wagneri rühma sõdurid ja komandörid, külg külje kõrval. Kangelased, kes vabastasid Soledari ja Artjomovskit, Donbassi linnu ja asulaid, võitlesid ja andsid oma elu Novorossija, Vene maailma ühtsuse eest. Nende nime ja au reetsid ka need, kes püüavad korraldada mässu, lükates riiki anarhia ja vennatapurluse poole.

Me ei lase sellel korduda. Me kaitseme nii oma rahvast kui ka riiki igasuguse ohu eest. Sealhulgas ka sisemise reetmise eest.

Ja seetõttu on meie ühtsust lõhestavad tegevused tegelikult meie rahva ja võitluskaaslaste – kes praegu rindel võitlevad – hülgamine. See on löök meie riigi ja meie rahva selga.

See võitlus, kus otsustatakse meie rahva saatus, nõuab kõigi jõudude ühendamist, ühtsust, koondumist ja vastutust. Kõik, mis meid nõrgestab, tuleb kõrvale heita – kõik tülid, mida meie välised vaenlased saavad kasutada, et õõnestada meid seestpoolt.

Venemaa peab täna rasket võitlust oma tuleviku eest, tõrjudes neonatside ja nende isandate agressiooni. Praktiliselt on kogu Lääne sõjaline, majanduslik ja informatsioonimasin on suunatud meie vastu. Me võitleme oma rahva elu ja turvalisuse, oma suveräänsuse ja iseseisvuse eest. Õiguse eest olla ja jääda Venemaaks, tuhandeaastase ajalooga riigiks.

Ma kordan, igasugune sisemine rahutus on surmav oht meie riigile, meile kui rahvusele. See on löök Venemaale, meie rahvale. Ja meie tegevus, et kaitsta isamaad sellise ohu eest, saab olema karm. Kõik need, kes asusid teadlikult reetmise teele, kes valmistasid ette relvastatud mässu, kes asusid väljapressimise ja terroristlike meetodite teele, kannatavad vältimatut karistust ning vastutavad nii seaduse kui ka meie rahva ees.

Relvajõud ja teised valitsusasutused on saanud vajalikud korraldused ning Moskvas, Moskva oblastis ja mitmes teises piirkonnas võetakse praegu kasutusele täiendavad terrorismivastased meetmed. Samuti võetakse otsustavaid meetmeid olukorra stabiliseerimiseks Rostovis. See on endiselt raske – tsiviil- ja sõjaväeasutuste töö on blokeeritud.

Venemaa presidendi ja ülemjuhatajana ning Venemaa kodanikuna teen kõik, et kaitsta riiki, põhiseaduslikku korda, kodanike elu, julgeolekut ja vabadust.

See, kes korraldas ja valmistas ette sõjaväelise mässu, kes tõstis relvad oma võitluskaaslaste vastu, reetis Venemaa. Ja nad vastutavad selle eest. Ja ma kutsun neid, kes on sellesse kuriteosse kaasa tõmmatud, mitte tegema saatuslikku ja traagilist ning ainulaadset viga, vaid tegema ainsa õige valiku – lõpetada kuritegelikes tegudes osalemine.

Ma usun, et me säilitame ja kaitseme seda, mis on meile kallis ja püha, ning koos ületame kõik katsumused ja saame veelgi tugevamaks.