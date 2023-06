Prigožin läbirääkimistel kindralitele: kui tahaksin normaalselt rääkida, ei oleks ma tulnud tankiga

Sissejuhatuses ähvardab Prigožin Vene relvajõudude lennukid alla tulistada ja süüdistab armeed tsiviilelanikke täis bussi tulistamises. „Tulime siia, tahame saada kindralstaabi juhti (Valeri Gerassimovi) ja (kaitseminister Sergei) Šoigut,“ ütles Prigožin oma tegevuse põhjenduseks. „Kuni nad on läinyud, jääme siia, blokeerime Rostovi linna ja läheme Moskvasse.“

Kindral Aleksejev kaebab, et Kiievis tähistatakse Prigožini tegevust vähemalt kolm päeva järjest. „Kiievis tähistatakse šampanjaga siis, kui te olete ära andnud Lõmani, Izjumi ja kõik muu, siis tuleb seal nädal aega pühasid,“ vastab Prigožin. „Sellepärast olemegi siin, et peatada oma riigi häbi.“

Jevkurov ja Aleksejev tõdevad, et sellise suhtumisega ei ole millegi üle läbi rääkida. „Kuulake, uuesti,“ ärritub Prigožin. „Kui me räägiksime normaalsel toonil, siis me ei oleks siia tulnud tankidega.“ Võitleja hääl kaadri tagant lisab: „Ja meid ei oleks vastu võetud helikopterite tulega.“ Vestluse lõpuks pärib Jevkurov, kas Prigožin ajab enda meelest õiget asja. „Absoluutselt õiget,“ vastab Prigožin. „Me päästame Venemaad.“