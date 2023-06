Rainer Saks: hetkel ei näe, et Prigožinil oleks jõudu minna Moskvat vallutama, kuid Putin ei kontrolli olukorda

Saks ütles, et öö jooksul hargnenud sündmused annavad märku sellest, et vene armeed on tabanud sõjas suur lüüasaamine, mis on tekitanud frustratsiooni ja leidnud nüüd oma väljundi. „Tema (Prigožini - toim) väed on saanud eriti tugevalt pihta Bahmuti vallutamisel. Need kaotused on teda korduvalt endast välja viinud, seda oleme tema varasemates esinemistes näinud alates märtsist,“ sõnas ta.