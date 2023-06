ÜLEVAADE | Wagneri juht loobus pealetungist Moskvale ja lahkus vägedega Rostovist. Kreml: Prigožin saab amnestia ja läheb Valgevenesse

Wagneri võitlejad olid laupäeva õhtuks jõudnud juba mõnesaja kilomeetri kaugusele pealinnast Moskvast, kui kurikuulsa eraarmee juht andis neile korralduse pealetung lõpetada ja ots ringi keerata. Tema avaldusele eelnes telefonivestlus Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenkaga, kes vahendas Venemaa diktaatori Vladimir Putini rahupakkumist.

„Ühe päevaga jalutasime Moskvast ligi 200 kilomeetri kaugusele. Selle ajaga ei valanud me tilkagi oma võitlejate verd. Nüüd on kätte jõudnud hetk, mil verd võib valguda. Just seetõttu, mõistes vastutust vene vere ühele poole voolamise eest, pöörame oma konvoid tagasi ning läheme tagasi välilaagritesse, nagu plaan ette näeb,“ teatas Prigožin.

Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ilmus õhtul ajakirjanike ette ja rääkis kokkuleppe detailidest. Ta teatas, et Wagneri eraarmee juhi vastu algatatud kriminaalasi relvastatud ülestõusus lõpetatakse. „Te küsite minult, mis saab Prigožinist. Ta läheb Valgevenesse,“ lausus Peskov. „Kui küsite, milline on garantii, et Prigožin saab Valgevenesse minna, siis see on Venemaa presidendi sõna.“

Amnestiaga pääsevad ka ülestõusus osalenud Wagneri võitlejad, kinnitas Putini kõneisik. „Mis puudutab ülejäänud võitlejaid, siis keegi ei hakka neid taga kiusama, arvestades nende teeneid rindel,“ lausus Peskov.

Võitlejad naasevad Kremli väitel laagritesse ja osa neist saab soovi korral sõlmida lepingu kaitseministeeriumiga. „Viimaks suutsime olukorra ilma täiendavate kaotusteta ja pingeid suurendamata lahendada,“ sõnas Peskov.