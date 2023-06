OTSEBLOGI | Wagneri juht Jevgeni Prigožin lubab, et pealetung Moskvale jääb ära. Wagnerlased lahkuvad Doni-äärsest Rostovist

Täna hommikul ilmusid enam kui miljoni elanikuga Doni-äärse Rostovi kesklinna relvastatud mehed, kes paistsid olevat Wagneri võitlejad. Kohaliku väljaande 161.ru teatel olid Lõuna sõjaväeringkonna peakorter, linnavalitsus, FSB ja politsei kontorid sisse piiratud ja tänavatel on tankid. Linnas viibis ka Jevgeni Prigožin , kes teatas sõjaväeringkonna peakorteris tehtud avalduses, et kontrollib Rostovit. Rostovi kuberner Vassili Golubov palus elanikel kesklinnas liiklemist vältida ja võimalusel kodust mitte väljuda. Linnale lähenesid õhtupoolikul lõunast Tšetšeenia liidrile Ramzan Kadõrovile alluvad võitlejad, kes valmistusid eeldatavasti kokkupõrkeks Rostovis asuvate Wagneri võitlejatega.

Hommikul teatasid Reutersi allikad, et samasugused sündmused toimusid Voronežis, mille sõjalised rajatised olid samuti Wagneri käes. Pärastlõunal tulid Voroneži oblastis teated tulevahetusest ja ilmus video põledes allakukkuvast Vene lennukist An-24. Ühtlasi süttis teadmata põhjustel põlema Voroneži naftahoidla. Pärastlõunal teatati, et Wagneri sõjamasinad liiguvad läbi Lipetski oblasti ja jõudsid Tula oblastisse. Rahvuskaart, politsei, FSB ja muud julgeolekujõud tegelesid Moskva teede kindlustamisega.

Kreml oli sunnitud eitama kuulduseid, et president Vladimir Putin on Moskvast lahkunud. Kaks presidendi ametilennukit lahkus täna Moskvast Peterburi suunas ja üks kadus hiljem ka radarite vaateväljast. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi väitel on Putin aga Kremlis ja jätkab seal tööd.

Putin pidas laupäeva hommikul televisioonis lühikese kõne, kus võrdles toimuvat 1917. aasta sündmustega, mil võit Esimeses maailmasõjas Venemaalt „sisuliselt varastati“ ja algas kodusõda. „Me ei lase sel juhtuda,“ lubas Putin. Ta lubas, et kõiki reetureid karistatakse, relvajõud on saanud kõik vajalikud korraldused ja Rostovi olukorra „stabiliseerimiseks“ võetakse meetmeid. Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov ütles, et talle alluvad kaitseministeeriumi ja rahvuskaardi võitlejad on saadetud „pingete tsooni“.