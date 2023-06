OTSEBLOGI | Ülestõusu alustanud Prigožini võitlejad hõivasid Rostovi ja Voroneži, Venemaa on kodusõja lävel

Kohaliku väljaande 161.ru teatel on Lõuna sõjaväeringkonna peakorter, linnavalitsus, FSB ja politsei kontorid sise piiratud ja tänavatel on tankid. Linnas on ka Jevgeni Prigožin , kes teatas sõjaväeringkonna peakorteris tehtud avalduses, et kontrollib Rostovit. Rostovi kuberner Vassili Golubov palub elanikel kesklinnas liiklemist vältida ja võimalusel kodust mitte väljuda.

Vene president Vladimir Putin pidas laupäeva hommikul televisioonis lühikese kõne, kus võrdles toimuvat 1917. aasta sündmustega, mil võit Esimeses maailmasõjas Venemaalt „sisuliselt varastati“ ja algas kodusõda. „Me ei lase sel juhtuda,“ lubas Putin. „Ülemäärased ambitsioonid ja isiklikud huvid on viinud reetmiseni – oma riigi ja rahva reetmiseni.“ Putin märkis, et katsed Venemaa ühtsust lõhestada on noahoop selga rindel võitlevatele sõduritele. Ta lubas, et kõiki reetureid karistatakse, relvajõud on saanud kõik vajalikud korraldused ja Rostovi olukorra „stabiliseerimiseks“ võetakse meetmeid. Kõnes mainis Putin Wagnerit, aga mitte Prigožinit. Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov ütles, et talle alluvad kaitseministeeriumi ja rahvuskaardi võitlejad on saadetud „pingete tsooni“.