Putšikatse? Armeed ähvardanud Prigožin kuulutati tagaotsitavaks, Moskva tänavail on sõjamasinad

Vene Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) teatas õhtul, et Prigožin on kuulutatud tagaotsitavaks, kahtlustatuna relvastatud vastuhakule õhutamises. BBC Vene toimetuse allikate teatel on Moskva-Voronež-Rostov maanteele rajatud kontrollpunktid ja FSB töötajad on saanud korralduse ohu korral tuli avada. Meduza vahendab Telegramis ilmunud teateid, et Peterburis asuvas Wagneri peakontoris algas haarang ja läbiotsimine.