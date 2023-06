Hersoni ja Krimmi ühendav Tšongari sild on kasutuskõlbmatu

„Kahjuks on sild palju rohkem kahjustatud, kui me esialgu arvasime. Sild on kasutuskõlbmatu järgmised 15-20 päeva, võib-olla rohkemgi,“ ütles Saldo Vene riiklikule telejaamale Rossija-24.

Neljapäeval väitsid Vene ametivõimud, et venelaste poolt okupeeritud Hersoni alasid ja Krimmi poolsaart ühendava Tšongari silla pihta tulistati neli raketti, vahendab CNN.

Sild on venelaste jaoks kriitilise tähtsusega, selle kaudu liikusid väed, laskemoon ja varustus poolsaarele ja tagasi. Krimmi ametnikud on varem öelnud, et sild saab korda maksimaalselt kahe nädalaga.

Saldo sõnas, et silla kahjustamine „ei otsusta sõjalise operatsiooni ühtegi tulemust“, ent tunnistas siis, et see muudab toidu ja muude tarnete tegemise veidi raskemaks.

Ta lisas, et venelased peavad kasutama pikemat marsruuti läbi Armjanski ja Perekopi, mis on ukrainlaste positsioonidele lähemal.