Zelenskõi: Ukraina pommivarjendite seisukord on pettumust valmistav

Pärast Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu kohtumist ütles Zelenskõi CNNi teatel, et varjendeid kontrolliti piirkondades, mida venelased kõige tihemini ründavad.

„Olukord on eriti küüniline ja häbiväärne linnades, kus on märkimisväärsed finantsilised vahendid, ent paraku teised prioriteedid,“ ütles Zelenskõi. Ta lubas, et usaldusväärsed varjendid muudetakse kõigi tasandite juhtide prioriteediks.