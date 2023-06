Rindejoont külastanud ajakirjanik: Ukraina pealetungi suurim takistus on venelaste Alligaatorid

Ronzheimeriga rääkinud Ukraina sõdur ütles, et venelased võivad helikopterite abil rünnata kaheksa kilomeetri kauguselt, kuid ukrainlastel pole neile nii suurelt distantsilt midagi vastu panna, vahendab UNIAN.

„See on üks Ukraina pealetungis ilmnenud põhiprobleemidest: puudub piisav õhutõrje, puudub oma lennuvägi, puudub see, millest Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on viimastel kuudel nii järjekindlalt rääkinud,“ kirjutas Ronzheimer.

Ta lisas, et on veel vara öelda, kas pealetung on edukas või ebaõnnestunud.

Ronzheimer märkis ühtlasi, et kuna Zelenskõi on palju rääkinud läbirääkimiste ja territoriaalsete järeleandmiste võimatusest, oleks tal selle seisukoha muutumist raske oma rahvale selgitada. Just viimast aga püüab Ronzheimeri sõnul saavutada Putin.