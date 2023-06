FOTO | Aegna saare lähedal sõitis soomlaste kaater madalikule

Madalale jäänud kaatrile tõttasid appi Viimsi vabatahtlikud merepäästjad, lähedal olnud Pirita vabatahtlikud ning PPA merebüroo kaater.



Merepäästjad toimetasid seitse inimest Rohuneeme sadamasse, kus neile vastu tulnud politseinikud veendusid juhi kainuses ning tegid kindlaks, et kõik seitse on Soome kodanikud. Nende kõigi tervis on korras.



Kaatrisse on tulnud sisse teatud hulgal vett, kuid uppumise ega reostuse ohtu hetkel ei ole. „Teavitasime juhtunust ka kolleege mereväes, seda juhuks, kui reostuse oht siiski peaks tekkima,“ märkis politsei.



Kaatri madalalt ära toimetamisega tegeleb nüüd edasi kaatri omanik.