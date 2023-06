„Kõik tahavad saavutada suurt võitu kohe ja korraga,“ ütles Sõrskõi. „Ja seda tahame ka meie. Aga me peame olema valmis, et see protsess võtab aega, sest mõlemale poolele on koondatud palju jõude, palju tehnikat ja palju rajatud takistusi. Ma tahan öelda, et meie peamised jõud ei ole veel lahingutes osalenud ja me otsime, katsetame nõrku kohti vaenlase kaitses. Kõik on alles ees.“