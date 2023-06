„Päevakord“: Riigikohtu otsus ei aidanud punnseisust edasi ei riigikogu, opositsiooni ega koalitsiooni

Riigikohus otsustas opositsiooni kaebusi vaagides, et jätab osa neist läbi vaatamata ja teise osa rahuldamata. See tähendab, et õigus jäi koalitsioonile: obstruktsiooni lõpetamisel ei rikkunud riigikogu juhatus seadust.

„Otsusest on näha veidi Riigikohtu ebamugavust. Ühelt poolt meenutatakse, et kuna riigikogu on eraldi võimuharu, siis peaks neile endile jääma nende enda töö korraldus. Samas jällegi mööndakse, et kaebeõigus on olemas,“ räägib ajakirjanik Urmas Jaagant. Ta leiab siiski, et riigikohtust oli õige käik, et otsusesse palju umbmäärasust jäi.