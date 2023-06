„Mõlemad pooled kasutavad meediat strateegiliste sõnumite edastamiseks. Ukrainlased annavad venelastele teada, et „me teame küll, mida teete“,“ sõnas minister. „Praegu tuleb Zelenskõi sõnumit võtta rahulikult. Kaugeleulatuvaid järeldusi ei tasu siin teha.“

Olukord sarnaneb Kahhovka tammi juhtumiga, nentis Pevkur - ukrainlased teadsid varemgi, et tamm on mineeritud. Nüüd tuleb Zaporižžja tuumajaama kontekstis jälgida, kas Venemaa on tõesti valmis tuumajaama viimase õlekõrrena saboteerima.