Vene diplomaat otsustas „annekteerida“ Vene saatkonnalt ära võetud maatüki Austraalia pealinnas

Venemaa on teatanud, et kaebab otsuse kohtusse, vahendab BBC News.

Austraalia peaminister Anthony Albanese ütles, et diplomaat ei kujuta endast ohtu.

Otsust rendileping tühistada teatavaks tehes ütles Albanese, et luureteenistused andsid „väga selget julgeolekunõu“.

Pole selge, millistel „konstitutsioonilistel alustel“ Venemaa otsuse kohtus vaidlustab, aga ta on taotlenud tõkendit, et maatükiga ei saaks enne midagi teha, kui kohtuvaidlus on lõppenud.