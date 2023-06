Praamiliiklus saarte vahel on jõudnud tavapärasesse rütmi

Täna on tema sõnutsi olukord praamijärjekordades tavapärane - hetkel ei ole teada, et autode rivi oleks tohutu pikk.

Olukord võib siiski päeva peale muutuda, kuna käes on jaanipäev ning möödanik on näidanud, et säärasel ajal on tung mandrilt saartele tavapärasest hulga kõrgem. TS Laevad on aga selliseks olukorraks talvisel ajal hoolega ettevalmistunud, märkis Raag eile Delfile. Seetõttu ei tohiks keegi järjekorras seisjatest teenuseta jääda - ettevõte on lubanud kõik soovijad üle viia.