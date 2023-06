Peaminister Kallas võidupühal: vabadus ei ole iseenesestmõistetav, vaid selle eest tuleb võidelda

Peaminister sõnas Viljandis taasavatud vabadussamba jalamil peetud kõnes, et Vabadussõda oli ehe näide sellest, kuidas ühtsus ja usk ühisesse eesmärki toovad edu. „Võitlesime oma riigi ja vabaduse esimest korda kätte rohkem kui sada aastat tagasi ning uuesti 32 aastat tagasi. Paljud meist, ka mina, kuulume põlvkonda, kes mäletab, kuidas on elada vabaduseta. Eesti inimesed teavad hästi, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, vaid selle eest tuleb võidelda ning et see on võitlemist väärt,“ lausus peaminister.



Kallas toonitas, et maailmas valitseva üldise ebakindluse keskel on Eesti tänasel päeval hästi kaitstud. Tema sõnul mõistavad eestlased, et riigikaitse algab meist endist ja meie valmidusest oma vabaduse eest seista.



„On rõõm, et Eesti ühiskonna kaitsetahe on väga kõrge. Tänan kõiki, kes Eesti riigikaitsesse ja siseturvalisusesse panustavad – olgu see siis elukutselise, reservisti või vabatahtlikuna; mõistva pereliikme või tööandjana. Teie kõigi panus on hindamatu väärtusega,“ kinnitas Kallas.



Peaminister lisas, et meie enda motivatsioon ja pingutused riigikaitse tugevdamiseks saadavad selge signaali kõigile – Eesti on riik, kus hinnatakse vabadust ja ollakse valmis seda kõhklematult kaitsma.



Rääkides sellest, kui kõrge on vabaduse hind, tõi Kallas esile, et Viljandist linnulennult vaid 1300 kilomeetri kaugusel käivad halastamatud lahingud, kus Venemaa terrori ja sõjakuritegude ohvriteks on süütud inimesed.



„Meie ning kogu vaba ning demokraatliku maailma ülesanne on aidata Ukrainal võita. Täpselt nagu eestlased 1919. aasta jaanuaris sõja kulgu muutnud vastupealetungi eel, vajavad täna oma vabadussõjas lootust, usku ja toetust ukrainlased,“ lausus peaminister. Kallas kinnitas, et Eesti seisab Ukraina kõrval seni kuni vaja.