VIDEO | Elagu Eesti! Võidupüha paraad toimus tänavu Viljandis

„Nii nagu alati, siis ka seekordne paraad tuleb seni tehtuist parim ning paraadil osalejad on oma ülesannete kõrgusel, et väärikalt võidupüha tähistada. Peamine on meeles pidada, et tegemist on pidupäevaga ning korrektse rivisammu kõrval on samavõrd oluline ka peomeeleolu,“ ütles paraadi eel selle peakorraldaja ja rivistaja ülemveebel Peeter Land.