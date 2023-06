Briti luure: Venemaa on pea kahekordistanud väljaõpetatud delfiinide ujuvaedikute arvu Sevastopoli sadama juures

* Alates 2022. aasta suvest on Vene merevägi investeerinud oluliselt Musta mere laevastiku baasi julgeoleku tugevdamisse Sevastopolis.

* See hõlmab vähemalt nelja kihti võrke ja poome sadama sissepääsul. Viimastel nädalatel on neid kaitserajatisi suure tõenäosusega täiendatud ka suurema arvu väljaõpetatud mereimetajatega.

* Pildid näitavad imetajate ujuvaedikute arvu pea kahekordistumist sadamas, mis suure tõenäosusega sisaldavad afaliine (liik delfiine – toim). Arktilistes vetes kasutab merevägi ka valgevaalu ja hülgeid. Venemaa on loomi välja õpetanud erinevateks missioonideks, aga need, kes elavad Sevastopoli sadamas, on tõenäoliselt mõeldud vaenlase sukeldujate vastu tegutsemiseks.