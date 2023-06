President Karis Viljandi vabadussamba taasavamisel: ärme lase pettumusel kasvada ja riigil triivima minna

„Peame seda meeles. Meie kestmine ja edenemine eeldab suuremat vastutust ja väärikust nendelt, kellele on usaldatud rohkem kanda. Vastupidi käitudes määrib see meie riigivõimu mainet meie oma inimeste seas. Õõnestab tasahilju meie riiki, vabadust ja demokraatlikku elukorraldust. Pettumus pettumuse ja nõutus nõutuse järel, nagu kivi kivi haaval võib lõpuks kokku kuhjata midagi, mis tõukab inimesi oma riigist eemale. Mitte oma maast ja rahvast, vaid oma riigist,“ ütles president Alar Karis

Ta selgitas, et just Vabadussõjas langenute mälestussamba avamisel on õige koht seda meelde tuletada – nii Riigikogule, valitsusele, kohalikele omavalitustele kui ka riigipeale endale. „Ärme lase pettumusel kasvada ja riigil triivima minna,“ rõhutas riigipea.