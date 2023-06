OTSEBLOGI | Ukraina siseminister: Zaporižžja tuumajaama terroriakti puhuks on moodustatud staabid ja toimuvad õppused

Klõmenko märkis, et kõik teenistused valmistuvad erakorraliste sündmuste tagajärgede likvideerimiseks, sealhulgas võimalikuks radiatsiooni lekkeks.

„Sellel eesmärgil alustasime me juba tänasest päevast vastavate staapide tööd. Nendes staapides hakkavad kohal olema nii energeetikud kui ka päästeteenistuse ja politsei töötajad ning meedikud. Selleks, et töötataks välja ja edastatakse täpselt meie kodanikele käitumisreeglid erakorraliste sündmuste korral,“ teatas Klõmenko.

Klõmenko rõhutas, et hädaolukorras tuleb kuulata võimude korraldusi.

Klõmenko ütles, et kui rääkida Zaporižžja tuumajaamast lähtuvast ohust, siis see puudutab esmajoones 50-kilomeetrise raadiusega tsooni ümber jaama. Selles elab umbes pool miljonit inimest.

„Lähipäevil viime me läbi vastavad õppused teede sulgemiste ja sanitaarkontrollpunktide väljapanekuga, kus kontrollime kiirgust. Kõik seadmed kiirguse mõõtmiseks on meil kalibreeritud ja tööks valmis, aga tahame veel kord kõik teenistused kokku koguda, et saaks igasugustele väljakutsetele täpselt reageerida,“ ütles Klõmenko.