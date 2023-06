Šoigu: kõik läheb plaanipäraselt, juuni lõpuks moodustame reservarmee

„Hommikuse seisuga on lepingu alusel värvatud 114 000 inimest, lisaks on üle 50 000 vabatahtliku,“ ütles Šoigu Venemaa president Vladimir Putinile ja riigi julgeolekunõukogu liikmetele.

„See kehtib nii moderniseeritud varustuse kui ka uue varustuse kohta, nii et siin oleme saanud tõsise hoo sisse ja me ei näe ohtu, et reservide moodustamine saaks häiritud,“ ütles Šoigu.