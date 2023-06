Kodaverest Peipsi järve ligi 30 km rännanud kiik leidis omale uued omanikud

Lõuna prefektuur kirjutas, et mõned kuud tagasi panid piirivalvurid mänguväljaku kokku ning lootsid läbi Facebooki selle omaniku leida. „Kui esiti näis ettevõtmine lootusetu, siis lõpuks leidis mänguväljaku omanik meid ise üles ning rääkis meile, et kiik pani ühes jääminekuga plehku Kodavere kandist, mis tähendab, et konstruktsioon läbis rännakul ligemale 30 kilomeetrit enne kui piirivalvuriteni jõudis.“