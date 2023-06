Esmaspäeval avatakse Tallinnas malevasuvi

„Õpilasmaleva rühmad täituvad igal kevadel väga kiiresti. See näitab selgelt, et esimese töökogemuse omandamise kohana on malev koolinoorte seas jätkuvalt populaarne. Lisaks taskuraha teenimisele on see hea võimalus veeta sisukalt vaba aega ja leida uusi sõpru,“ sõnas abilinnapea Andrei Kante.