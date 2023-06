VIDEO ja FOTOD | Põhja-Tallinnas põles öösel baar, omanik kahtlustab süütamist

Baari omanik palus ühismeedias inimestel ühendust võtta, kui kellelgi on informatsiooni põlengu tekke kohta. „Kallid naabrid, kui kellelgi on koju paigaldatud kaamerad, siis ootame umbes 2.30 täna öösel salvestatud videomaterjali. Kui keegi nägi sel kellaajal kedagi baari alast väljumas, siis palume teada anda,“ kirjutas ta Kalamaja Facebooki gruppi.

Ta sõnas Delfile, et nii kaua, kuni nad ootavad politsei vastust, ei soovi nad juhtunut kommenteerida. „Asjaolud on veel segased, meil on alust arvata, et tegu on tahtliku süütamisega,“ sõnas ta.