VIDEO | Haridusminister kurikuulsast matemaatikaeksamist: latt ei ole tegelikult kõrgel, see on kõigile lastele jõukohane

Küll tõi ta välja, et on mure mõne kooliga, kus läbikukkujate osakaal ebaproportsionaalselt suur. „Peame nendesse koolidesse sisse vaatama, kas probleem selles, et pandeemia ajal jäi õpitugi liiga nõrgaks või pole piisavalt õpetajaid seda asja tegemas.“

Seda, et eksam võiks lihtsam olla, tema hinnangul kaaluma ei peaks. „Ei, seda kindlasti ei juhtu, et laseme lati allapoole. Latt ei ole tegelikult kõrgel. Latt on tegelikult kõikidele lastele jõukohane.“

Küll on tema sõnutsi mõttekas teha ümber süsteem, kuidas on korraldatud ajaliselt eksamid ja gümnaasiumi sisseastumiskatsed. Hetkel on nõnda, et enne on katsed, siis eksamid. Kallas viitas, et edaspidi on ilmselt vastupidi.