„Kas minu teeneid enam ei vajata?“ Riigi teavitus sõjaaja ametikoha muutumise kohta tekitas reservväelastes asjatult segadust

Teavitame Sind, et oled vabastatud sõjaaja ametikohalt! Oled määratud Kaitseväe täiendusreservi. Ümbermääramisest uuele sõjaaja ametikohale teavitatakse Sind esimesel võimalusel! Tegemist on teavitusega ning sellele vastata ei ole vaja!

Küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus on üle minemas uuele struktuurile. Sellega seonduvalt olete saanud või võte lähiajal saada teavituse sõjaaja ametikohalt vabastamise ja Kaitseväe täiendusreservi arvamise kohta. Tegemist on vaheetapiga ja sellele järgneb uuele sõjaaja ametikohale nimetamise teavitus. Täname teenistuse eest.

Anonüümne reservväelane, kes Delfile need sõnumid edastas, oli asjade säärasest arengust üllatunud. „Mõtlesin, kas mu teeneid enam ei vajatagi,“ märkis ta ning tõdes, et sellise asjade käigu kohta pole kunagi ühtegi hoiatust ega viidet tehtud. „Meie üksusest said mitmed sama meili.“

Nende üksuse juht oli tema sõnutsi esimese teavituse peale arvanud, et tegemist on veaga - mitte keegi ei teadnud, miks selline teavitus tuli ning kas sel ka tegelikku tõepõhja all on.