Kohus: valitsuse korraldus eemaldada Elmar Vaher teenistusest oli lubamatu

Konkreetsel juhul tõdes kohus, et Vabariigi Valitsuse korralduses ei olnud viidet ühelegi sellisele kaebaja teole. Kriminaalmenetluses esitatud kahtlustuses, mis puudutab kelmusele kaasaaitamist ja millele Vabariigi Valitsus oma korralduses viitas, oli nimetatud küll mitu kaebaja konkreetset tegu, ent kõik need olid aset leidnud rohkem kui kaks aastat enne distsiplinaarmenetluse algatamist.

Halduskohus leidis, et pelgalt see, et kaebajale oli kriminaalmenetluses esitatud kahtlustus, ei saanud see olla piisav alus distsiplinaarmenetluse algatamiseks ja tema teenistusest kõrvaldamiseks distsiplinaarmenetluse ajaks. Kohtu hinnangul ei ole kuidagi välistatud, et ametniku teatavate käitumisaktide osas on kriminaalmenetluses kahtlustuse esitamine põhjendatud, distsiplinaarmenetluse algatamine aga mitte.