Valitsus kiitis heaks Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteedid 2023.-2025. aastaks

„Eesti seisab hallide alade kaotamise eest Euroopas. Toetame seda, et kandidaatriike majanduses samm-sammult ELi ühtse turuga integreerida. Muutunud julgeolekuolukorras tuleb tõsta ELi kriisikindlust, parandada kaitsevõimet ja tagada võitlusvõimeline Euroopa. On valdkondi, milles EL-i majandus sõltub kolmandatest riikidest – näiteks teatud maavarad ja tehnoloogiad. Peame töötama selle nimel, et EL saaks nendes valdkondades toetuda iseendale ja partnerriikidele, keda saame usaldada. Samuti peame parandama ühendusi energia, transpordi ja side vallas nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka meie piirkonnas,“ tõi Kallas välja Eesti EL-poliitika põhilised sihid järgmisteks aastateks.

Eesti jätkab eesseisval perioodil ELi toel investeeringuid oma energiajulgeolekusse, sealhulgas viiakse võimalikult kiiresti ellu Balti riikide elektrivõrkude sünkroniseerimine Kesk-Euroopa sagedusalaga ja jätkatakse meretuuleenergeetika arendamist. Oluline on hiljemalt 2030. aastaks lõpetada Rail Balticu ehitus. Euroopa Liidu vahendid tuleks eelkõige kasutada eesmärgiga investeerida neid projektidesse, mis pakkuvad kasu kogu Euroopa Liidule, olgu see piiriülese taristu ülesehitamine, ELi välispiiri tugevdamine või avalike digiteenuste arendamine. Eesti töötab selle nimel, et ELi otsuse tegemise protsess oleks kõigile osapooltele läbipaistev ja kaasav ning et õigusaktide ülevõtmisel riigisisesesse õigusesse piirdutaks üldjuhul kokkulepituga.