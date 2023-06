Valitsus viis hommikul läbi kriisiõppuse

Peaminister Kaja Kallase sõnul on üha olulisem valmisolek igaks võimalikuks julgeolekuolukorra eskaleerumiseks. „Kriisis on oluline teha julgeid otsuseid, haarata initsiatiiv ja kontrollida olukorda,“ lisas ta. „Seetõttu on oluline regulaarne harjutamine nii jõustruktuuridel kui ka valitsusel.“