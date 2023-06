Zelenskõi: Venemaa on kõik ette valmistanud terroriaktiks Zaporižžja tuumajaamas

„Zaporižžja tuumaelektrijaama kohta. Ma tuletan meelde neile, kes on unustanud: see on kõige suurem tuumajaam Euroopas. Kõik maailmas – IAEA, kõik riigid, kõik liidrid – teavad täpselt, mis seal toimub,“ ütles Zelenskõi.

„Venemaa kasutab Zaporižžja tuumajaama oma agressiooni elemendina. Okupeerib jaama. Katab sellega tule andmist naaberlinnadele. Hoiab seal relvi ja sõjaväelasi. Nüüd on meie luure saanud informatsiooni selle kohta, et Venemaa kaalub terroriakti stsenaariumi Zaporižžja tuumajaama vastu. Terroriakti koos kiirguse vallapäästmisega. Nad on selleks kõik ette valmistanud,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et ta on pidanud korduvalt meelde tuletama, et kiirgus ei tunne riigipiire.

„Ja need, keda see tabab, määrab ära ainult tuule suund. Me anname oma informatsiooni üle partneritele, kõigile maailmas. Kõik tõendid. Euroopa, Ameerika, Hiina, Brasiilia, India, araabia maailm, Aafrika, kõik riigid, absoluutselt kõik peavad seda teadma. Rahvusvahelised organisatsioonid. Absoluutselt kõik. Mingeid terroriakte tuumajaamades ei tohiks kunagi kuskil olla. Seekord ei tohiks olla nagu Kahhovkaga: maailm on hoiatatud, järelikult maailm saab ja peab tegutsema,“ ütles Zelenskõi.