Kanada Newfoundlandi saarel asuvast St. John’sist 640 kilomeetri kaugusel asuvale sündmuskohale on teel veel USA, Kanada ja Prantsusmaa tehnikat, vahendab Guardian.

Võimud hellitavad veel lootust inimesed päästa. USA rannikuvalve kapten Jamie Frederick ütles eile, et kui otsingu- ja päästeoperatsioon on pooleli, on alati lootust.