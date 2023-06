Venemaa asevälisminister: Macron oleks BRICS-i tippkohtumisel kohatu külaline

Moskva leiab, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron oleks BRICS-i (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariigi) tippkohtumisel Lõuna-Aafrika Vabariigis kohatu külaline ja see seisukoht on edastatud ka võõrustajatele, teatas täna Venemaa välisministri asetäitja Sergei Rjabkov.