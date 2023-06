Veekriis kimbutab ka Lääne-Harju valda. Vett kasutatakse kastmiseks ja basseinide täitmiseks

Vald andis paari päeva eest sotsiaalmeedias teada, et kuumad ilmad on kaasa toonud hüppeliselt suurenenud veekasutuse, mille peamine põhjus on kastmine ja ka basseinide täitmine. „See võib viia olukorrani (ja nädalavahetusel Keila-Joa kandis see nii ka läks), kus vee tarbimine ületab vee ammutamise võimekuse. Tolle tagajärjed on väga nõrk veesurve või sootuks veetöötlusjaama välja lülitumine,“ märgiti postituses.