VIDEO | Pariisis toimus plahvatus, mitmed on raskelt haavatud

Politsei sõnul on vähemalt 29 inimest haavatud, kellest neli on kriitilises seisundis. Plahvatus toimus Pariisi viiendas ringkonnas Saint-Jacques'i tänaval.

Ühe ehitise fassaad on tänavale varisenud ja mitmed hooned süttisid plahvatuse tagajärjel põlema. Nüüdseks on tulekahjud kontrolli alla saadud, raporteeris BBC-le Pariisi politseiülem Laurent Nunez.

Ajaleht Le Parisien raporteeris, et Pariisi prokuröri Laure Beccuau sõnul tundub praegustest turvakaamera salvestustest, et plahvatus toimus hoone sees.

Sündmuspaigal olnud üliõpilane ütles ajalehele Le Parisien: „Olin Val-de-Grâce'i (kiriku - toim) ees, kuulsin suurt pauku ja nägin 20-30 meetri kõrgusel tulekera. Hoone varises mürinal kokku. Tundsin gaasilõhna ja mul läks mitu minutit, et end koguda.“

Hetkel on kohal politseijõud ja tuletõrjujad. Lisaks saabub varsti sündmuspaigale suur hulk päästjaid, sest kardetakse, et rusude all võib olla veel ohvreid.