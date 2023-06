Tarmo Tamm pääses uurimise alt. Keskkonnaamet leidis, et ebaseaduslikku raiet ei toimunud

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu sõnas, et keskkonnaamet lõpetas väärteomenetlused, mille käigus kontrolliti Käsmu külas Metsa ja Neeme maaüksustel tehtud raieid. „Väärteomenetlused alustati veebruaris pärast seda, kui riigiinfo telefonil 1247 oli laekunud teade ebaseadusliku raie kahtlusest Käsmus. Keskkonnakaitseinspektorid asusid kahtlust kontrollima ning selleks alustati menetlus. Ühes väärteomenetluses kuulati menetlusalusena üle Tarmo Tamm (füüsilise isikuna) ja teises menetluses MTÜ Käsmu Majaka Sadam juriidilise isikuna (esindaja Tarmo Tamm). Mõlemad menetlused lõpetati, sest keskkonnaameti uurimise käigus tehti kindlaks, et metsateatiseta lubatud raiemahtu kahe aasta kokkuvõttes ei ületatud,“ lausus ta.

Seadus lubab raiuda oma maalt kuni 20 tihumeetrit puitu aastas ilma, et selleks oleks vaja metsateatist ehk Keskkonnaameti luba. Uurimised alustati kahtluse tõttu, et ilma loata on raiutud kinnistu kohta ligikaudu 40 tihumeetrit.

„Uurimise käigus mõõtsime täpselt üle raiutud metsa raiemahu; veendusime, et tehtud raieliik on neis metsaosades lubatud ning vestlesime tunnistajatega, et saada kinnitus raie toimumise ajale. Rikkumist ei tuvastatud, sest ligikaudu 40 tihumeetrit puitu raiuti kahel järjestikusel aastal: detsembris 2022 ja jaanuaris-veebruaris 2023. Kahe aasta lõikes jäi raie metsateatiseta lubatud raiemahu piiresse. Samuti veendusime uurimise käigus, et raie oli tehtud õigesti: metsa ei olnud raiutud liiga hõredaks.“

Avalikkusele on Tamm keskkonnaameti uurimise valguses korduvalt rõhutanud, et hankis just küttepuid. Raiuti tema sõnutsi eelmise aasta lõpus ja käesoleva alguses. „Raie toimus kolmel kinnistul, millest üks on minu ja kaks MTÜ Käsmu Majaka Sadam omad,“ sõnas ta Delfile. „Kokku varuti umbes 60 m3 puitu, teoreetiline tulu on kindlasti alla tuhande euro. Teoreetiline põhjusel, et ühtegi halgu ei ole müüdud, vaid kõik on külarahva kasutuses. Lisaks küttepuudele ootab valmimist ka külakiik.“