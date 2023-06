Eurosaadik Riho Terras Taiwanis: Taiwan ei karda Hiinat!

Millised meeleolud on Taiwanis seoses Hiina aina agressiivsema retoorikaga?

Kõik on aru saanud, et Hiina agressiivsus on märgatav, aga samas on inimesed väga rahulikud. Nad on üsna kindlad oma julgeolekugarantiides, nad usuvad, et Ameerika Ühendriigid toetavad neid täielikult. Olenemata sellest, et suhtlus toimub allpool ametlikke tasandeid, see tähendab, et Ameerika ei tunnusta ametlikult Taiwani iseseisvust.

Taiwan ei karda Hiinat! Üks peamiseid põhjuseid selleks on, et Taiwanis toodetakse 90% maailma mikrokiipidest ja seda nad tunnetavad kui julgeolekugarantiid. Taiwan on ise väga huvitatud suhtlemisest Euroopa riikidega. Mina tunnetan Taiwani erakordselt demokraatliku riigina. Inimesed on avatud ja räägivad ausalt. Käisime ka parlamendis, kus toimuvad samasugused protsessid nagu Eestiski.

Taiwanis on tulemas presidendivalimised, kus vastamisi lähevad liberaalid, kes pooldavad suhtluse suurendamist läänega, ning rahvuslased, kes sooviksid arendada dialoogi Hiinaga. Kuidas suhtutakse valimistesse kohapeal?

Nii palju kui mina aru saan, tahab kohalik rahvas status quo’d. Nad ei soovi praeguse olukorra muutust. Nad ei soovi kuuluda Hiina alla ega ka midagi Hongkongi lahenduse taolist. Hongkong oli väga hoiatav näide neile, kes enne arvasid, et Hiinaga tuleb paremini suhelda. Küll aga on Hiinaga väga tihe majanduslik koostöö ning Taiwan on üks suurimaid Hiinasse investeerijaid, sest tegemist on ikkagi väga rikka riigiga.

Hiljuti lõppes USA välisministri Antony Blinkeni Hiina-visiit. Kuid juba täna nimetas president Joe Biden Hiina riigipead Xi Jinpingi diktaatoriks. Kas arvate, et tegu oli kõneapsuga, või näitab see edasist pingete eskaleerumist?