Tuleval sügisel tõuseb tudengite vajaduspõhine õppetoetus. Eesti üliõpilaskondade liidu juht: see oli kriitiliselt vajalik

Ehasoo ütles, et kahekordne määr on oluline leevendus, eriti praeguses olukorras, kus hinnad ei ole langema hakanud ning majandus on ettearvamatu. Tema sõnul oli muudatus ka positiivselt üllatav, sest alguses räägiti, et uued summad hakkavad kehtima 2024. aastast ning tõusevad poolteist korda. Koalitsioonileppes aga selgus, et vajaduspõhine õppetoetus kahekordistub, ning täna selgus lisaks, et see jõustub juba selle aasta sügisest.