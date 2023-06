Isamaa Tallinna piirkonna juhiks valiti Riina Solman

„Tore on näha, et Isamaa toetus Eesti inimeste seas on tõusuteel. Selle hoo peame ära kasutama ka Tallinnas ja tuletama värske energiaga nii enda liikmetele kui ka laiemale avalikkusele meelde, et Isamaa on tegus, elurõõmus ja positiivne erakond, kes viib enda valimislubadused ellu,“ sõnas Solman. „Ees ootab teguderohke suvi, sest juba järgmisel aastal on kavas Euroopa Parlamendi valimised ning 2025 valitakse uued kohalike omavalitsuste volikogud. Isamaa ambitsioon Tallinnas, Eesti rahvarohkeimas omavalitsuses on parandada oma praegust positsiooni. Meie ülesanne on olla positiivseks alternatiiviks nii Keskerakonna võimule Tallinnas kui ka laiemalt praeguse valitsuskoalitsiooni valetavale, Eesti inimesi ja ettevõtteid koormavale ja ühiskonda lõhestavale poliitikale.“