KUULA | Kas sinu laps ikka tuleb rattalt maha, kui ta raudteed ületab?

Saates on külas Raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets ja raudteetalituse ekspert Mari Kasemets Tehnilise Järelevalve Ametist ning juttu tuleb dialoogikampaaniast „KAS?“ Dialoogikampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles esitama endale raudteeohutusalane küsimus, sellele ka ausalt vastama ja vajadusel oma käitumist muutma.

Kas me ikka teame, kuidas ohutult raudteed ületada ja mille pärast raudteel tegelikult kõige rohkem õnnetusi juhtub?

Tamo Vahemets räägib, kuidas võiksid lapsed paremini teada, mismoodi raudteed ohutult ületada ning mida saavad siinkohal ära teha kodud, mida haridusasutused. Mari Kasemets avab, kuidas õnnetuste või ohtlike olukordade statistika on ajas muutunud. Mõlemad saatekülalised rõhutavad, kui oluline on raudteed, olgu siis autoga või jalgsi ületades, hoida tähelepanu selle hetke kõige olulisemal tegevusel, lasub ju raudtee ületajal kogu vastutust enda elu ja tervise eest, kuna vedurijuhi võimalused kokkupõrget ära hoida on praktiliselt olematud.