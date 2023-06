Peaministriametist lahkunud Sanna Marin: minu eraelu kajastamine on tundunud ebaõiglane ja täiesti mõõdutundetu

Marin ütles, et tema eraelu kajastamine tema ametiajal on talle tundunud „ebaõiglase ja täiesti mõõdutundetuna“, vahendab Yle Uutiset.

„Ma ei ole peaministri rollis ajakirjandust kommenteerinud või kritiseerinud minu eraeluga seotud kajastuse pärast, kuigi see on tundunud ebaõiglase ja täiesti mõõdutundetuna. Eile oli minu viimane tööpäev peaministrina ja minu arvates oleks õiglane, et minu eraellu kuuluvaid asju enam avalikkuses sellisel viisil ei käsitletaks,“ kirjutas Marin.